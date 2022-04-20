Мама Семененко: До сих пор с ужасом вспоминаю увиденное видео с шоу

Валентина Семененко, мама российского фигуриста Евгения Семененко, рассказала про состояние своего сына после курса лечения в результате падения на лед в рамках шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге.

«Вчера была сделана контрольная КТ головного мозга и позвоночника. Кровоизлияний, острых костных повреждений нет. Лечение продолжается, динамика состояния положительная. Надеюсь, все будет хорошо.

Любой спорт травмоопасен, и у Жени раньше были травмы, особенно в 14-15 лет и в этом сезоне на Гран-при в Канаде, но такой страшной — нет. Я до сих пор с ужасом вспоминаю увиденное видео с шоу. Сложные периоды бывают у каждого человека, и у Жени сейчас непростой период, но, думаю, он справится, — приводит слова Валентины Семененко «Матч ТВ».

Напомним, 21-летний фигурист получил травму в результате жесткого падения на ледовом шоу Евгения Плющенко. Он пытался исполнить четверной прыжок.