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Жулин настаивает на том, что Горшков должен остаться на посту президента ФФККР

Выборы пройдут 25 мая.
20 апреля 2022 13:44
автор: Максим Скороходов

Российский тренер Александр Жулин назвал человека, которого готов поддержать на выборах президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Если Александр Горшков примет решение переизбираться на пост президента ФФККР, я поддержу его кандидатуру. В такое тяжелое время для российского спорта и фигурного катания в частности нужны проверенные люди с большим опытом работы и результатами. Другого кандидата лично у меня нет», - приводит слова Жулина Sport24.ru.

Добавим, что Горшков возглавляет ФФККР с 2010 года, с этого момента он уже дважды переизбирался на пост президента организации.

источник: Sport24.ru
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