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Жулин оценил новые правила в танцах на льду

Появился новый обязательный элемент.
20 апреля 2022 15:35
автор: Максим Скороходов

Александр Жулин, тренер олимпийских чемпионов в командном турнире Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, оценил новые требования в танцах на льду, которые включают в себя не менее трех подряд хореографических прыжков с поддержкой.

«Ради бога. Сейчас половину делают такие свечки. Просто они не оценивались, а сейчас их будут оценивать. Три раза приподнял партнершу — вот уже сложная история. Поэтому это ни к чему плохому не приведет. Все подстроятся к этому, и все сделают», - приводит слова Жулина Sport24.ru.

Напомним, что в личном турнире на Олимпиаде в Пекине Синицина и Кацалапов проиграли только французам Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону, которые затем выиграли и домашний чемпионат мира, куда россиян не пустили.

источник: Sport24.ru
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