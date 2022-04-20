Жулин оценил новые правила в танцах на льду

Александр Жулин, тренер олимпийских чемпионов в командном турнире Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, оценил новые требования в танцах на льду, которые включают в себя не менее трех подряд хореографических прыжков с поддержкой.

«Ради бога. Сейчас половину делают такие свечки. Просто они не оценивались, а сейчас их будут оценивать. Три раза приподнял партнершу — вот уже сложная история. Поэтому это ни к чему плохому не приведет. Все подстроятся к этому, и все сделают», - приводит слова Жулина Sport24.ru.

Напомним, что в личном турнире на Олимпиаде в Пекине Синицина и Кацалапов проиграли только французам Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону, которые затем выиграли и домашний чемпионат мира, куда россиян не пустили.