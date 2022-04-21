Валиева рассказала о своей диете: Не голодаю. Люблю мороженое и шоколад

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о своем режиме питания.

«Думаю, большинству людей непросто держать себя в форме, так наш организм устроен. Да, ограничивать в еде себя приходится, но я не голодаю. Очень люблю мороженое и шоколад», - приводит слова Камилы Cosmopolitan.

Напомним, что на прошедшей Олимпиаде в Пекине Валиева стала победительницей командного турнира. После этого стало известно, что в декабре 2021 года 15-летняя спортсменка сдала положительную допинг-пробу. В ее тесте было найдено запрещенное вещество – триметазидин.

14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил россиянку до одиночных соревнований, в которых она заняла четвертое место.