Навка похвалила Джоковича за поддержку российских теннисистов

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка отметила слова поддержки в адрес российских теннисистов со стороны первой ракетки мира Новака Джоковича.

Ранее организаторы турнира заявили о намерении отклонить заявки спортсменов из обеих стран на участие в соревнованиях.

«Вот что значит победитель, чемпион и спортсмен! Достойные слова достойного человека и сильного спортсмена. Четкость позиции про спорт, а не про политику», - написала Навка в соцсетях.

Отметим, что старт Уимблдона запланирован на 27 июня. Турнир завершится 10 июля. Действующим обладателем «Большого шлема» в этом соревновании у мужчин является серб Новак Джокович, а у женщин – представительница Австралии Эшли Барти.