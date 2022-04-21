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Навка похвалила Джоковича за поддержку российских теннисистов

Серб выступил против отстранения россиян от Уимблдона.
21 апреля 2022 13:25

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка отметила слова поддержки в адрес российских теннисистов со стороны первой ракетки мира Новака Джоковича.

Ранее организаторы турнира заявили о намерении отклонить заявки спортсменов из обеих стран на участие в соревнованиях.

«Вот что значит победитель, чемпион и спортсмен! Достойные слова достойного человека и сильного спортсмена. Четкость позиции про спорт, а не про политику», - написала Навка в соцсетях.

Отметим, что старт Уимблдона запланирован на 27 июня. Турнир завершится 10 июля. Действующим обладателем «Большого шлема» в этом соревновании у мужчин является серб Новак Джокович, а у женщин – представительница Австралии Эшли Барти.

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