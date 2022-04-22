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«Первый канал» покажет ледовое шоу Тутберидзе

По ТВ можно будет увидеть номера Щербаковой, Валиевой, Загитовой, Туктамышевой и других звезд фигурного катания.
22 апреля 2022 12:05
автор: Максим Скороходов

«Первый канал» в воскресенье, 24 апреля, покажет ледовое шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

Пресс-служба канала сообщает, что, в том числе, будут продемонстрированы программы, с которыми отечественные фигуристы выступали на Олимпиаде в Пекине.

Участниками шоу будут Анна Щербакова, Камила Валиева, Алина Загитова, Виктория Синицына / Никита Кацалапов, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева, Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Михаил Коляда, Дарья Усачева, Майя Хромых, Аделия Петросян, Арсений Федотов и Морис Квителашвили.

Начнется трансляция, в которой покажут представление, показанное в Москве, в 18:55 мск.

источник: «Первый канал»
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