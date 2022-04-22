Медведева заявила, что ее близкие поддержали решение сняться в откровенной фотосессии

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как ее близкие отреагировали на информацию о том, что она снимется в мужском журнале.

«Я без одобрения близких не пошла бы. Вокруг меня только любовь, поддержка. Поддержка моего каждого шага, решения. Все позитивно», - приводит слова Медведевой «Матч ТВ».

Напомним, Медведева дважды в своей карьере выигрывала чемпионат мира, также она один раз была третьей на мировом первенстве, выигрывала два золота и серебро на чемпионате Европы, завоевала две серебряные медали на Олимпиаде в Пхенчхане и была второй в составе сборной России на командной чемпионате мира.