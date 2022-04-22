ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Траньков верит, что Трусова в скором времени исполнит пятерной прыжок

Специалист считает, что фигуристке по силам выполнить данный элемент.
22 апреля 2022 18:51

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков оценил шансы российской фигуристки Александры Трусовой исполнить на соревнованиях пятерной прыжок.

Отметим, что 17-летняя спортсменка заявила о том, что поставила перед собой цель разучить и исполнить данный элемент в своих программах.

«Я думаю, уже в ближайшее время мы увидим пятерной прыжок от Трусовой. Зная Сашу, ее целеустремленность и характер, можно с уверенностью сказать, что попытка такого прыжка точно будет», - приводит слова Транькова Sport24.

Напомним, что в данный момент Трусова занимает второе место в мировом общем зачете среди женщин-одиночниц, уступая лишь своей соотечественнице Анне Щербаковой.

На прошедшей Олимпиаде в Пекине фигуристка завоевала серебряную медаль. Также на ее счету бронза чемпионата мира-2021.

источник: Sport24.ru
Это интересно:
Траньков верит, что Трусова в скором времени исполнит пятерной прыжок
Специалист считает, что фигуристке по силам выполнить данный элемент.
22.04.2022 18:51
Фигурное катание
Медведева заявила, что ее близкие поддержали решение сняться в откровенной фотосессии
Двукратная чемпионка мира появилась в мужском журнале.
22.04.2022 12:29
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
«Первый канал» покажет ледовое шоу Тутберидзе
По ТВ можно будет увидеть номера Щербаковой, Валиевой, Загитовой, Туктамышевой и других звезд фигурного катания.
22.04.2022 12:05
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Ирина Слуцкая – кандидат на должность президента Федерации фигурного катания Москвы
Ирина Слуцкая – кандидат на должность президента Федерации фигурного катания Москвы
22.04.2022 10:54
Фигурное катание
автор: Анастасия Ключникова
Навка похвалила Джоковича за поддержку российских теннисистов
Серб выступил против отстранения россиян от Уимблдона.
21.04.2022 13:25
Фигурное катание
Валиева рассказала о своей диете: Не голодаю. Люблю мороженое и шоколад
Фигуристка раскрыла свой режим питания.
21.04.2022 12:27
Фигурное катание
Мишин рассказал о состоянии здоровья Семененко
Фигурист упал на лед во время исполнения четверного тулупа.
21.04.2022 12:11
Фигурное катание
Ягудин раскритиковал Трусову за отсутствие титулов
Ягудин раскритиковал Трусову за отсутствие титулов
В начале марта Косторная покинула группу Тутберидзе и перешла к Елена Буяновой.
20.04.2022 16:33
Фигурное катание
Хореограф команды Тутберидзе: Косторной надо выводы делать, а не давать интервью обиженной девочки
Хореограф команды Тутберидзе: Косторной надо выводы делать, а не давать интервью обиженной девочки
Специалист раскритиковал спортсменку.
20.04.2022 16:20
Фигурное катание
Жулин оценил новые правила в танцах на льду
Появился новый обязательный элемент.
20.04.2022 15:35
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Бузова + Губерниев = дружба! Обзор футбольных мемов
Главные новости футбола в картинках.
Что происходит с нашим баскетболом в изоляции? Россия закупает новых американцев!
22 апреля стартует плей-офф нашего баскетбольного чемпионата – Единой лиги ВТБ. И в этом турнире, как ни странно, по-прежнему много легионеров.
«Спартак» сменит владельца? Что известно о новом боссе «Лукойла»
Совладельца «Спартака» Вагита Алекперова на посту руководителя основного спонсора столичного футбольного клуба сменил нижегородский политик и предприниматель Вадим Воробьев.
Оказывается, можно расстрелять дважды! Как Рылова наказали «Zа Россию»
Политика продолжает разрушать спорт. На этот раз отличилась Международная федерация плавания (FINA) своим решением по двукратному олимпийскому чемпиону Токио пловцу Евгению Рылову.
«В финале «Спартак» — «Динамо» фаворита не будет». Кечинов — о Кубке России
Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов поделился с «Плеймейкером» мнением о жеребьевке полуфинальных пар Кубка России.
Чемпион наконец победит! Расклады и ставки на Гран-при Эмилии-Романьи
22 - 24 апреля на автодроме Имола пройдет четвертый этап нынешнего сезона «Формулы-1». «Плеймейкер» оценивает шансы пилотов и команд.
Уже 96:97! Как Панарин покером «побил» Гретцки и сел на пятки Капризову (видео)
Кирилл Капризов и Артемий Панарин, набрав в очередных матчах чемпионата НХЛ три и четыре очка за результативность, помогли своим командам добиться побед и продолжили заочный спор за звание лучшего российского бомбардира сезона.
«Плеймейкер» вручил приз спортивному журналисту года на церемонии Sport Business Awards 2022
В Москве состоялась церемония награждения победителей ежегодной премии Sport Business Awards.
Нас ждет финал Кубка России «Спартак» — «Динамо»? Владикавказ и Красноярск не согласны!
По итогам жеребьевки полуфиналов Кубка России красно-белым выпал красноярский «Енисей», выбивший из турнира «Локо» и «Рубин», а бело-голубым - «Алания», переигравшая в 1/4 финала «Зенит».
Невероятно: весь мир — за нас! Почему отстранение России от «Уимблдона» не поддержал почти никто
За последние два месяца подобное случается впервые. Похоже, что британцы перешли черту, запретив играть на турнирах в своей стране теннисистам из России и Белоруссии.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика