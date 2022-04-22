Траньков верит, что Трусова в скором времени исполнит пятерной прыжок

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков оценил шансы российской фигуристки Александры Трусовой исполнить на соревнованиях пятерной прыжок.

Отметим, что 17-летняя спортсменка заявила о том, что поставила перед собой цель разучить и исполнить данный элемент в своих программах.

«Я думаю, уже в ближайшее время мы увидим пятерной прыжок от Трусовой. Зная Сашу, ее целеустремленность и характер, можно с уверенностью сказать, что попытка такого прыжка точно будет», - приводит слова Транькова Sport24.

Напомним, что в данный момент Трусова занимает второе место в мировом общем зачете среди женщин-одиночниц, уступая лишь своей соотечественнице Анне Щербаковой.

На прошедшей Олимпиаде в Пекине фигуристка завоевала серебряную медаль. Также на ее счету бронза чемпионата мира-2021.