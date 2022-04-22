Российские фигуристы выступят на открытом чемпионате Армении

Спортивный агент и продюсер Ари Закарян подтвердил, что российские фигуристы примут участие в открытом чемпионате Армении, который пройдет с 27 по 28 мая в Ереване. Об этом сообщает Metaratings.ru.

В соревновании выступят спортсмены, которые не участвовали в Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, что ранее ISU отстранил российских и белорусских фигуристов от международных соревнований из-за политической ситуации в мире. Таким образом, сборная России пропустила чемпионат мира-2022 во французском Монпелье и мировое первенство среди юниоров в эстонском Таллине.