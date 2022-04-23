Арутюнян считает, что Трусова может поставить пятерной прыжок

Армянский тренер Рафаэль Арутюнян, являющий наставником олимпийского чемпиона Нэйтана Чена, заявил, что российская фигуристка Александра Трусова может выучить пятерной прыжок.

«Считаю пятерной прыжок реальным. Но нужно учитывать следующее: опасность этого прыжка вовсе не в том, что перед каждым фигуристом стоит некий психологический барьер. Она в приземлении. Для пяти оборотов требуется очень быстрая крутка — всё-таки время нахождения спортсмена в воздухе чётко ограничено, и количество оборотов может определять только скорость вращения», - приводит слова Арутюняна RT,

Напомним, что в данный момент Трусова занимает второе место в мировом общем зачете среди женщин-одиночниц, уступая лишь своей соотечественнице Анне Щербаковой.

На прошедшей Олимпиаде в Пекине фигуристка завоевала серебряную медаль. Также на ее счету бронза чемпионата мира-2021.