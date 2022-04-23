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Арутюнян считает, что Трусова может поставить пятерной прыжок

Наставник Чена назвал риски элемента.
23 апреля 2022 12:42
автор: Максим Скороходов

Армянский тренер Рафаэль Арутюнян, являющий наставником олимпийского чемпиона Нэйтана Чена, заявил, что российская фигуристка Александра Трусова может выучить пятерной прыжок.

«Считаю пятерной прыжок реальным. Но нужно учитывать следующее: опасность этого прыжка вовсе не в том, что перед каждым фигуристом стоит некий психологический барьер. Она в приземлении. Для пяти оборотов требуется очень быстрая крутка — всё-таки время нахождения спортсмена в воздухе чётко ограничено, и количество оборотов может определять только скорость вращения», - приводит слова Арутюняна RT,

Напомним, что в данный момент Трусова занимает второе место в мировом общем зачете среди женщин-одиночниц, уступая лишь своей соотечественнице Анне Щербаковой.

На прошедшей Олимпиаде в Пекине фигуристка завоевала серебряную медаль. Также на ее счету бронза чемпионата мира-2021.

источник: «RT на русском»
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