Арутюнян рассказал, как Трусовой поставить пятерной прыжок

Армянский тренер Рафаэль Арутюнян, являющий наставником олимпийского чемпиона Нэйтана Чена, рассказал, что нужно делать российской фигуристке Александре Трусовой, чтобы поставить пятерной прыжок.

«Пятерной прыжок требует более длительного и более мощного разбега, чтобы создать правильный угол вращения, плюс рослый специалист может позволить себе управляться с удочкой более свободно, держать её дальше от себя, а это играет роль. Если тот, кто страхует спортсмена, находится слишком близко, он сразу ограничивает амплитуду фигуриста. Кроме этого, у фигуриста, который намерен пробовать пятерной, должна быть очень хорошая техника прыжка. Это обязательное условие», - приводит слова Арутюняна RT.

Напомним, что в данный момент Трусова занимает второе место в мировом общем зачете среди женщин-одиночниц, уступая лишь своей соотечественнице Анне Щербаковой.

На прошедшей Олимпиаде в Пекине фигуристка завоевала серебряную медаль. Также на ее счету бронза чемпионата мира-2021.