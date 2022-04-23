Мишин заявил, что рано говорить о выписке Семененко

Алексей Мишин, тренер российского фигуриста Евгения Семененко, рассказал о состоянии cвоего подопечного.

Напомним, 18-летний фигурист получил травму в результате жесткого падения на ледовом шоу Евгения Плющенко. Он пытался исполнить четверной прыжок.

«Состояние Жени Семененко улучшается, он выздоравливает. Есть ли вероятность выписки в понедельник? О времени выписки говорить пока рано», - приводит слова Мишина Sport.24.ru.

Семененко диагностировали сотрясение мозга. 18 апреля сообщалось, что он пройдет повторное МРТ из-за болей в области позвоночника.