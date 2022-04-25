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Российская фигуристка Костюкович заинтересована в смене спортивного гражданства

Спортсменка заявила о желании участвовать в соревнованиях международного уровня.
25 апреля 2022 11:15
автор: Владислав Корегин

Фигуристка из России Полина Костюкович, ранее выступавшая в паре с Дмитрием Ялиным, заявила о том, что для нее актуален вариант со сменой спортивного гражданства.

Отметим, что в данный момент партнером 19-летней спортсменки является Алексей Брюханов. На юниорском Гран-при-2021 в Словакии пара завоевала бронзовые медали.

– За Россию сейчас будет сложно выступать. Хочется кататься на международном уровне, я не задумывалась, какая на мне форма и флаг в данный момент. Когда это случится, скорее всего, я что-то почувствую. Но сидеть для меня тоже не вариант, – цитирует Костюкович Sport24.ru.

Напомним, что ранее ряд международных организаций приняли решение отстранить российских спортсменов от участия в соревнованиях согласно рекомендациям МОК. Также Россия была лишена права проведения нескольких крупных турниров. После этого несколько атлетов стали подданными других стран.

источник: Sport24.ru
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