Российская фигуристка Костюкович заинтересована в смене спортивного гражданства

Фигуристка из России Полина Костюкович, ранее выступавшая в паре с Дмитрием Ялиным, заявила о том, что для нее актуален вариант со сменой спортивного гражданства.

Отметим, что в данный момент партнером 19-летней спортсменки является Алексей Брюханов. На юниорском Гран-при-2021 в Словакии пара завоевала бронзовые медали.

– За Россию сейчас будет сложно выступать. Хочется кататься на международном уровне, я не задумывалась, какая на мне форма и флаг в данный момент. Когда это случится, скорее всего, я что-то почувствую. Но сидеть для меня тоже не вариант, – цитирует Костюкович Sport24.ru.

Напомним, что ранее ряд международных организаций приняли решение отстранить российских спортсменов от участия в соревнованиях согласно рекомендациям МОК. Также Россия была лишена права проведения нескольких крупных турниров. После этого несколько атлетов стали подданными других стран.