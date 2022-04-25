ISU сообщил об отмене российского этапа Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2022/23

Пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) сообщила о том, что в России не будет проводиться один из этапов Гран-при по фигурному катанию в следующем сезоне.

По информации источника, ISU исключит возможность для России и Белоруссии претендовать на проведение соревнований под эгидой организации в ближайшее время.

При этом отмечается, что российские и белорусские делегаты не смогут участвовать в конгрессе ISU. Тем самым, представители этих стран не будут претендовать на выборные должности.

Напомним, что в прошлом сезоне один из этапов Гран-при состоялся в Сочи с 26 по 28 ноября. Победительницей в женском одиночном катании стала россиянка Камила Валиева. У мужчин победу одержал представитель Грузии Морис Квителашвили.

В парном катании и танцах на льду победили россияне Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов соответственно.