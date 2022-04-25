В ФФККР разочарованы решением ISU лишить Россию возможности проводить этап Гран-при

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте опубликовала заявление организации в связи с решением Международного союза конькобежцев лишить Россию права проведения этапа Гран-при в сезоне-2022/23.

Отметим, что сегодня, 25 апреля, ISU исключил возможность для России и Белоруссии претендовать на проведение соревнований под своей эгидой в ближайшее время. При этом делегаты из обеих стран не смогут участвовать в конгрессе ISU и избираться на выборные должности в союзе.

– Мы в очередной раз глубоко разочарованы позицией и действиями Международного союза конькобежцев (ISU) в отношении российских фигуристов и ФФККР. Со своей стороны мы продолжим делать все возможное для защиты прав и интересов российских спортсменов и всего российского фигурного катания в целом, – отмечается в заявлении ФФККР.

Напомним, что в прошлом сезоне один из этапов Гран-при по фигурному катанию состоялся в Сочи с 26 по 28 ноября. Победительницей в женском одиночном катании стала россиянка Камила Валиева. У мужчин победу одержал представитель Грузии Морис Квителашвили.

В парном катании и танцах на льду победили россияне Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов соответственно.