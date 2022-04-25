Тарасова заявила, что в ISU проявили глупость и беспомощность, отменив российский этап Гран-при

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на появившуюся новость о том, что российский этап Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2022/23 был отменен.

Отметим, что сегодня, 25 апреля, Международный союз конькобежцев (ISU) исключил возможность для России и Белоруссии претендовать на проведение соревнований под своей эгидой в ближайшее время. При этом делегаты из обеих стран не смогут участвовать в конгрессе ISU и избираться на выборные должности в союзе.

– Решение ISU – самая настоящая глупость и беспомощность. Я очень расстроена. Мне жаль, что у наших фигуристов отобрали возможность выступать. ISU ломают судьбы самых талантливых мальчиков и девочек в мире. Такие несправедливые решения убивают российскую школу фигурного катания, – цитирует Тарасову Sport24.ru.

Напомним, что в сезоне-2021/22 российский этап Гран-при прошел в Сочи с 26 по 28 ноября. Победительницей в женском одиночном катании стала россиянка Камила Валиева. У мужчин победу одержал представитель Грузии Морис Квителашвили.

В парном катании и танцах на льду победили россияне Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов соответственно.