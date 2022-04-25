Навка обвинила руководителей ISU в отсутствии разума

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка раскритиковала Международный союз конькобежцев после того, как он отобрал у России домашний этап Гран-при по фигурному катанию.

«Я до последнего наделялась, что у руководителей ISU все-таки включится разум. В будущем этим людям будет очень стыдно за такие решения. Включать спорт в политику — это ниже человеческого достоинства. Популярность фигурного катания держалась за счет российских и японских фигуристов. А сейчас все пойдет на спад еще сильнее», - приводит слова Навки Sport24.ru.

Напомним, что в прошлом сезоне один из этапов Гран-при состоялся в Сочи с 26 по 28 ноября. Победительницей в женском одиночном катании стала россиянка Камила Валиева. У мужчин победу одержал представитель Грузии Морис Квителашвили.

В парном катании и танцах на льду победили россияне Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов соответственно.