Фигурист Семененко выписался из больницы после падения во время шоу Плющенко

Российский фигурист Евгений Семененко в одной из своих страниц в соцсетях сообщил о том, что его выписали из больницы после инцидента, произошедшего на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге.

Отметим, что 18-летний фигурист получил травму во время своего выступления. Спортсмен пытался исполнить четверной прыжок, однако упал, сильно ударившись головой о лед. Фигурист совершил несколько попыток подняться самостоятельно, но вновь падал и в итоге был вынужден покинуть лед на носилках.

– Я дома! Спасибо всем за такую поддержку! До встречи, «не снимайте с меня коньки...», – написал Семененко.

Ранее стало известно, что Семененко диагностировали сотрясение мозга. 18 апреля сообщалось, что он пройдет повторное МРТ из-за болей в области позвоночника.