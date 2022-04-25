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Фигурист Семененко выписался из больницы после падения во время шоу Плющенко

Ранее спортсмен находился под присмотром врачей после того, как упал на лед при исполнении четверного тулупа.
25 апреля 2022 15:29
автор: Владислав Корегин

Российский фигурист Евгений Семененко в одной из своих страниц в соцсетях сообщил о том, что его выписали из больницы после инцидента, произошедшего на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге.

Отметим, что 18-летний фигурист получил травму во время своего выступления. Спортсмен пытался исполнить четверной прыжок, однако упал, сильно ударившись головой о лед. Фигурист совершил несколько попыток подняться самостоятельно, но вновь падал и в итоге был вынужден покинуть лед на носилках.

– Я дома! Спасибо всем за такую поддержку! До встречи, «не снимайте с меня коньки...», – написал Семененко.

Ранее стало известно, что Семененко диагностировали сотрясение мозга. 18 апреля сообщалось, что он пройдет повторное МРТ из-за болей в области позвоночника.

источник: «Советский спорт»
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