Финляндия может принять Гран-при по фигурному катанию вместо России

Федерация фигурного катания Финляндии подала заявку на проведение этапа Гран-при в Хельсинки. Об этом сообщает журналист Джек Галлахер в своей соцсети.

Сегодня, 25 апреля, Международный союз конькобежцев (ISU) исключил возможность для России и Белоруссии претендовать на проведение соревнований под своей эгидой в ближайшее время. При этом делегаты из обеих стран не смогут участвовать в конгрессе ISU и избираться на выборные должности в союзе.

Напомним, что в сезоне-2021/22 российский этап Гран-при прошел в Сочи с 26 по 28 ноября. Победительницей в женском одиночном катании стала россиянка Камила Валиева. У мужчин победу одержал представитель Грузии Морис Квителашвили.

В парном катании и танцах на льду победили россияне Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов соответственно.