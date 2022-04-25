США и еще 13 стран выступили инициаторами отмены Гран-при России по фигурному катанию

Названы федерации, которые голосовали за введение санкций в отношении России на совете Международного союза конькобежцев (ISU).

По данным «Матч ТВ» инициаторами отмены российского этапа Гран-при по фигурному катанию, а также лишения нашей страны места в конгрессе ISU были США, Канада, Франция, Италия, Словакия, Чехия, Испания, Швейцария, Австрия, Норвегия, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония.

Напомним, что в прошлом сезоне один из этапов Гран-при состоялся в Сочи с 26 по 28 ноября. Победительницей в женском одиночном катании стала россиянка Камила Валиева. У мужчин победу одержал представитель Грузии Морис Квителашвили.

В парном катании и танцах на льду победили россияне Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов соответственно.