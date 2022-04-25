Алексей Мишин: Россияне не могут участвовать в чемпионате Армении, иначе получат дисквалификацию

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин отреагировал на возможное участие российских спортсменов в открытом чемпионате Армении, который пройдет с 27 по 28 мая в Ереване.

«Кто представляет Россию, не имеют права участвовать, иначе получат дисквалификацию и никогда в жизни не будут допущены к соревнованиям», - приводит слова Мишина Metaratings.ru.

Напомним, что ранее ISU отстранил российских и белорусских фигуристов от международных соревнований из-за политической ситуации в мире. Таким образом, сборная России пропустила чемпионат мира-2022 во французском Монпелье и мировое первенство среди юниоров в эстонском Таллине.