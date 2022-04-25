Депутат Госдумы считает, что Россия может самостоятельно организовывать международные соревнования

Депутат Государственной Думы Борис Пайкин высказался о решении Международного союза конькобежцев лишить Россию домашнего этапа Гран-при по фигурному катанию.

«Можно ли всерьез считать международными соревнования по фигурному катанию без России? Конечно, нет. Надо ли бороться с решением международного союза конькобежцев? Тоже нет, поскольку формулировки в новом уставе крайне размыты, а вот что надо сделать прямо сейчас - это организовать в России действительно международные соревнования по фигурному катанию. Пора переходить от сожалений и бесполезных апелляций к формированию международных турниров высокого уровня», - приводит слова Пайкина ТАСС.

Напомним, что в прошлом сезоне один из этапов Гран-при состоялся в Сочи с 26 по 28 ноября. Победительницей в женском одиночном катании стала россиянка Камила Валиева. У мужчин победу одержал представитель Грузии Морис Квителашвили.

В парном катании и танцах на льду победили россияне Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов соответственно.