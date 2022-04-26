Министерство спорта России прорабатывают идею проведения внутреннего Гран-при по фигурному катанию

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о том, что организация заинтересована в проведении собственного Гран-при по фигурному катанию.

Отметим, что вчера, 25 апреля, Международный союз конькобежцев (ISU) исключил возможность для России и Белоруссии претендовать на проведение соревнований под своей эгидой в ближайшее время. Таким образом, Гран-при России, который должен был состояться в сезоне-2022/23, отменен.

– Мы прорабатываем идею организации Гран-при в России, по формату мы сейчас обсуждаем. Я уверен, что будет большой интерес, – приводит слова Матыцина «РИА Новости»

При этом Матыцин отметил, что в данный момент Министерство спорта прорабатывает идею проведения соревнований совместно с Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Напомним, что в прошлом сезоне один из этапов Гран-при состоялся в Сочи с 26 по 28 ноября. Победительницей в женском одиночном катании стала россиянка Камила Валиева. У мужчин победу одержал представитель Грузии Морис Квителашвили.

В парном катании и танцах на льду победили россияне Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов соответственно.