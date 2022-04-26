Путин заявил, что никакие дополнительные средства не помогли бы Валиевой выйти на ее уровень

Президент России Владимир Путин на встрече с победителями Олимпиады в Пекине высказался об обвинении Камилы Валиевой в употреблении допинга.

«Она вобрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания, его пластику, красоту, мощь и нежность. Своим трудом вывела спорт на высоту настоящего искусства, такого совершенства невозможно добиться нечестно с помощью каких-то дополнительных средств, манипуляций», - приводит слова президента страны «РИА Новости».

Напомним, что на прошедшей Олимпиаде в Пекине Валиева стала победительницей командного турнира. После этого стало известно, что в декабре 2021 года 15-летняя спортсменка сдала положительную допинг-пробу. В ее тесте было найдено запрещенное вещество – триметазидин.

14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил россиянку до одиночных соревнований, в которых она заняла четвертое место.