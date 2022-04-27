Татьяна Тарасова: Валиева подняла мировое фигурное катание на большую высоту

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила свое восхищение Камилой Валиевой.

«Камила Валиева - уникальная девочка, уникального таланта. Она действительно подняла мировое фигурное катание на большую высоту. Эта высота творческая и техническая», - приводит слова Татьяны Анатольевны «РБК-Спорт».

Напомним, фигуристка выиграла олимпийское золото Пекина в командном турнире в составе сборной России, однако не смогла завоевать медаль в соревнованиях одиночниц.

В настоящее время российские спортсмены отстранены от международных соревнований под эгидой ISU.