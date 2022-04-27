Кацалапов ответил на вопрос о возможной смене спортивного гражданства

Олимпийский чемпион Пекина в командном первенстве по фигурному катанию Никита Кацалапов заявил, что не собирается менять спортивное гражданство.

«Нам это незачем, мы всегда поддерживаем нашу страну, несем свой флаг и поем свой гимн. Мы всю жизнь занимаемся спортом, он и есть наша жизнь. Когда у нас что-то отнимают и мы должны проходить через трудности, никто из нашей команды не опустит руки, мы будем помогать нашему российскому спорту.

Мы - великая спортивная держава и должны сами развиваться. Чтобы те люди, которые ставят нам преграды, поняли, что без России мировой спорт не может существовать», - приводит слова фигуриста «РИА Новости».

Напомним, накануне спортсмен принял участие в традиционной встрече президента России Владимира Путина с олимпийскими чемпионами, на которой присутствовали девять героев Пекина.