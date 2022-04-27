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«Буду учиться на тренера»: Валиева – о планах на будущее

16-летняя уроженка Казани – олимпийская чемпионка 2022 года.
27 апреля 2022 15:38
автор: Артур Гичунцев

Россиянка Камила Валиева хочет связать свою жизнь с фигурным катанием. Об этом 16-летняя уроженка Казани заявила в прямом эфире Первого канала.

«Все-таки я столько лет посвятила фигурному катанию… Буду учиться на тренера, а дальше посмотрю, что мне будет больше нравиться», – сказала Валиева.

Напомним, Камила Валиева помогла сборной России выиграть золото в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине (Китай). Кроме того, 16-летняя спортсменка является чемпионкой Европы в одиночном катании. Она выступает под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

источник: «Первый канал»
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