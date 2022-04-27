«Буду учиться на тренера»: Валиева – о планах на будущее

Россиянка Камила Валиева хочет связать свою жизнь с фигурным катанием. Об этом 16-летняя уроженка Казани заявила в прямом эфире Первого канала.

«Все-таки я столько лет посвятила фигурному катанию… Буду учиться на тренера, а дальше посмотрю, что мне будет больше нравиться», – сказала Валиева.

Напомним, Камила Валиева помогла сборной России выиграть золото в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине (Китай). Кроме того, 16-летняя спортсменка является чемпионкой Европы в одиночном катании. Она выступает под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.