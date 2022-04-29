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«Чем черт не шутит?» Тарасова – о шансах Лакерника стать вице-президентом ISU

В начале июня пройдет конгресс международной организации.
29 апреля 2022 12:37
автор: Максим Скороходов

Тренер множества олимпийских чемпионов Татьяна Тарасова оценила шансы россиянина Александра Лакерника стать вице-президентом Международного союза конькобежцев (ISU).

«Выборы Лакерника? Что касается выборов на должности в ISU, сейчас такие времена, когда наших не выберут. Им не дают возможность избираться. Русские никуда не попадут. Хотя чем черт не шутит?» - приводит слова Тарасовой Sport24.ru.

Выборы вице-президента ISU, также как и президента, пройдут на конгрессе организации с 6 по 10 июня. Первым вопросом на нем будет стоять участие российских и белорусских должностных лиц в выборах и голосованиях.

источник: Sport24.ru
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