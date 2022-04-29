Российская фигуристка Самодурова объявила о завершении своей карьеры

Российская фигуристка Софья Самодурова сообщила о том, что ее профессиональная карьера завершена.

Отметим, что 19-летняя уроженка Красноярска тренировалась под руководством Алексея Мишина.

– Я уже закончила с карьерой. Решение приняла около месяца назад. Я уже тренирую в штабе Алексея Николаевича, в нашей группе. В мае будет набор детишек на мастер-классе, буду смотреть юных фигуристов, чтобы с ними работать, – цитирует Самодурову Sport24.ru.

Добавим, что в 2019 году Самодурова стала чемпионкой Европы в Минске. Также на счету спортсменки бронзовая медаль в командном чемпионате мира-2019 в Фукуоке (Япония).