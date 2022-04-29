Жулин прокомментировал решение Самодуровой завершить карьеру

Известный тренер Александр Жулин отреагировал на решение российской фигуристки Софьи Самодуровой завершить профессиональную карьеру.

Напомним, уроженка Красноярска ушла из спорта в 19 лет и сосредоточилась на тренерской деятельности.

«Она прекрасная фигуристка, но, видимо, пришло время. И ее решение меня ни в коей степени не удивило.

Конечно, конкуренция сказалась, и в немалой степени. Думаю, что Софья процентов на 80 смогла реализовать свой талант. Сложно сказать, получится ли у нее работать тренером – это совершенно другая профессия. Будем смотреть», – добавил Жулин для Sport24.ru.

Напомним, Софья Самодурова – чемпионка Европы 2019 года. Кроме того, фигуристка выигрывала бронзу на ЧМ-2019 в японской Сайтаме.