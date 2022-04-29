ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Жулин прокомментировал решение Самодуровой завершить карьеру

Россиянка ушла из спорта в 19 лет.
29 апреля 2022 20:56
автор: Артур Гичунцев

Известный тренер Александр Жулин отреагировал на решение российской фигуристки Софьи Самодуровой завершить профессиональную карьеру.

Напомним, уроженка Красноярска ушла из спорта в 19 лет и сосредоточилась на тренерской деятельности.

«Она прекрасная фигуристка, но, видимо, пришло время. И ее решение меня ни в коей степени не удивило.

Конечно, конкуренция сказалась, и в немалой степени. Думаю, что Софья процентов на 80 смогла реализовать свой талант. Сложно сказать, получится ли у нее работать тренером – это совершенно другая профессия. Будем смотреть», – добавил Жулин для Sport24.ru.

Напомним, Софья Самодурова – чемпионка Европы 2019 года. Кроме того, фигуристка выигрывала бронзу на ЧМ-2019 в японской Сайтаме.

источник: Sport24.ru
Это интересно:
Жулин прокомментировал решение Самодуровой завершить карьеру
Россиянка ушла из спорта в 19 лет.
29.04.2022 20:56
Фигурное катание
автор: Артур Гичунцев
Российская фигуристка Самодурова объявила о завершении своей карьеры
По словам спортсменки, она приняла данное решение около месяца назад.
29.04.2022 19:38
Фигурное катание
автор: Владислав Корегин
«Чем черт не шутит?» Тарасова – о шансах Лакерника стать вице-президентом ISU
В начале июня пройдет конгресс международной организации.
29.04.2022 12:37
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Валиева вылетела в Ташкент, где примет участие в шоу Тутберидзе
«Чемпионы на льду» выступят 29 апреля на «Хумо Арене».
29.04.2022 09:28
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
«Буду учиться на тренера»: Валиева – о планах на будущее
16-летняя уроженка Казани – олимпийская чемпионка 2022 года.
27.04.2022 15:38
Фигурное катание
автор: Артур Гичунцев
Кацалапов ответил на вопрос о возможной смене спортивного гражданства
Фигурист собирается выступать только за Россию
27.04.2022 11:16
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Татьяна Тарасова: Валиева подняла мировое фигурное катание на большую высоту
Фигуристка является олимпийской чемпионкой в командном первенстве
27.04.2022 09:56
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Путин заявил, что никакие дополнительные средства не помогли бы Валиевой выйти на ее уровень
Российская фигуристка является обладателем трех мировых рекордов.
26.04.2022 14:54
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Министерство спорта России прорабатывают идею проведения внутреннего Гран-при по фигурному катанию
В создании турнира также принимает участие Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).
26.04.2022 12:13
Фигурное катание
автор: Владислав Корегин
«Следовало ожидать». Бестемьянова - об отмене Гран-при России по фигурному катанию
Этап может перейти к Финляндии.
25.04.2022 21:40
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Похоже, Боря проиграл по-крупному. Как суперзвезде тенниса дали тюремный срок
Знаменитый в прошлом немецкий теннисист Борис Беккер приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения.
«Ак Барс» сушил игру, «Динамо» искало допинг… Как проходили седьмые матчи финалов Кубка Гагарина
30 апреля в Магнитогорске определится обладатель Кубка Гагарина-2022: «Металлургу» и ЦСКА предстоит провести шестой в истории плей-офф КХЛ финальный матч №7. Вспоминаем, как складывались такие игры в предыдущие годы.
Воскресший Райола и Остап Бендер из Черкизова в обзоре футбольных мемов
Главные футбольные новости последних дней в картинках.
Кто больше пострадает от санкций? Теннису и хоккею хоть бы хны, лыжи и баскетбол в группе риска
Пробуем спрогнозировать: для каких видов спорта в России нынешние санкции могут стать по-настоящему смертельными.
Его не догонят! Капризов — лучший русский бомбардир НХЛ-2021/22 (видео)
В домашнем матче НХЛ с «Калгари» Кирилл Капризов принес «Миннесоте» победу в овертайме (3:2), сделав еще более внушительной (106 очков) свою досрочную победу в гонке российских бомбардиров сезона.
Весна в РПЛ: Карпин наравне с «Динамо», Юран — крутой кризис-менеджер, «Спартак» — аутсайдер
Перед финишным отрезком чемпионата «Плеймейкер» проанализировал таблицу весенней части РПЛ-2021/22.
27-й тур РПЛ с «казачьим» дерби и матчем «Зенит» — «Локо»: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
30 апреля - 2 мая пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о двадцать седьмом туре.
Тедеско ждет нервотрепка в Глазго. Как «Лейпциг» с огромным трудом дожал «Рейнджерс» в Лиге Европы
В первом матче 1/2 финала Лиги Европы команда бывшего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско выиграла у шотландского клуба (1:0) благодаря голу в концовке.
«В 18 лет смотрел на Кошечкина снизу вверх…» Форвард ЦСКА — и своем голе и ничьей в финале Кубка Гагарина
Владислав Каменев, открыв счет в шестом матче финала Кубка Гагарина, помог армейцам одержать победу (2:1) и восстановить равновесие в серии (3-3), а после финальной сирены пообщался с журналистами, в том числе – корреспондентом «Плеймейкера».
Седьмому матчу — быть! Как ЦСКА затащил финал Кубка Гагарина в решающий поединок
Столичные армейцы сумели победить дома «Металлург» (2:1) в шестом матче финала плей-офф КХЛ, сравняли счет в серии (3-3) и отложили развязку на седьмую игру в Магнитогорске в ближайшую субботу.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика