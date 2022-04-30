Ягудин поблагодарил Сихарулидзе и пожелал удачи Самодуровой в качестве детского тренера

Олимпийский чемпион в фигурном катании Алексей Ягудин прокомментировал новость о завершении спортивной карьеры фигуристкой Софьей Самодуровой.

«Как сложится тренерская деятельность у человека, который буквально на днях завершил свою любительскую карьеру - понятно, что никто на этот вопрос не ответит. Действительно, она приступила к тренировочному процессу. Есть группа детей. Хочется сказать огромное спасибо Санкт-Петербургской федерации фигурного катания, которую недавно возглавил Антон Сихарулидзе. Они помогают юным тренерам начать с какой-то определенной платформы», - приводит слова Ягудина «Чемпионат».

Напомним, накануне фигуристка объявила о том, что завершает свою карьеру.

Отметим, что Самодурова является чемпионкой Европы 2019 года, обыграв на континентальном первенстве Алину Загитову.