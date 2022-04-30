Тарасова допустила отстранение России от ОИ-2024 и смену олимпийского девиза

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова допустила отстранение России от Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже.

«Не знаю, что будет с Олимпиадой-2024. Могут и не допустить нас до следующих игр. А могут вообще девиз поменять на такой: «Быстрее, выше, сильнее - без России». Сейчас ситуация такая, что от МОК можно ожидать все, что угодно», - приводит слова Татьяны Анатольевны Sport24.ru.

Ранее депутат Государственной думы Ирина Роднина иронично предположила, что добавление президентом МОК слова «вместе» в олимпийский девиз означает - «вместе против России».

В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в турнирах под своей эгидой. Большинство поступили в соответствии с ними, практически изолировав Россию от мирового спорта.