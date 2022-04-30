Авербух объяснил, почему принявшая решение завершить карьеру Самодурова поступила правильно

Серебряный призер Олимпийских игр в фигурном катании Илья Авербух прокомментировал решение российской фигуристки Софьи Самодуровой завершить свою спортивную карьеру.

«У нее была достаточно успешная карьера. Софья правильно оценивает свои силы, надо идти вперед. И я тоже ей лично сказал, что это абсолютно правильно.

Под руководством Алексея Мишина Софья полностью раскрыла свой талант. И ведь на чемпионате Европы она обошла Алину Загитову. И то, что было заложено в Софье, она реализовала полностью», - приводит слова Авербуха «РИА Новости».

Напомним, накануне фигуристка объявила о том, что завершает свою карьеру. Спортсменка приняла решение тренировать детей и скоро приступит к работе с 10-11-летними девочками в Санкт-Петербурге. Помощь в трудоустройстве Софье оказал президент Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга Антон Сихарулидзе.

Отметим, что Самодурова является чемпионкой Европы 2019 года, обыграв на континентальном первенстве Алину Загитову.