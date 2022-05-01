Путин подарил Валиевой шкатулку с платком

Президент России Владимир Путин преподнес фигуристке Камиле Валиевой в подарок к 16-летию шкатулку с платком. Глава государства поздравил олимпийскую чемпионку с днем рождения после церемонии награждения спортсменов в Кремле. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, Камила Валиева помогла сборной России выиграть золото в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине (Китай). Кроме того, 16-летняя спортсменка является чемпионкой Европы в одиночном катании. Она выступает под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.