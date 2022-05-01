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Путин подарил Валиевой шкатулку с платком

Таким образом президент РФ поздравил фигуристку с 16-летием.
01 мая 2022 16:12

Президент России Владимир Путин преподнес фигуристке Камиле Валиевой в подарок к 16-летию шкатулку с платком. Глава государства поздравил олимпийскую чемпионку с днем рождения после церемонии награждения спортсменов в Кремле. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, Камила Валиева помогла сборной России выиграть золото в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине (Китай). Кроме того, 16-летняя спортсменка является чемпионкой Европы в одиночном катании. Она выступает под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

источник: ТАСС
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