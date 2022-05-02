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Александр Смирнов: С таким взрывом и скоростью, как у Трусовой, можно попробовать пятерной

Специалист считает, что призеру ОИ-2022 по силам выполнить данный элемент.
02 мая 2022 12:32
автор: Александр Поволоцкий

Двукратный чемпион Европы по фигурному катанию Александр Смирнов оценил шансы Александры Трусовой первой исполнить пятерной прыжок.

Отметим, что 17-летняя спортсменка заявила о том, что поставила перед собой цель разучить и исполнить данный элемент в своих программах.

«Трусова уже доказала, что она уникальный джампер. Думаю, что с ее взрывом и скоростью можно попробовать пятерной. Главное, чтобы со здоровьем не было проблем. Да и вы представляете, сколько сил отнимет такой прыжок. Но я бы с радостью увидел пятерной от Александры», — цитирует Смирнова «Спорт день за днем».

Напомним, что в данный момент Трусова занимает второе место в мировом общем зачете среди женщин-одиночниц, уступая лишь своей соотечественнице Анне Щербаковой.

На прошедшей Олимпиаде в Пекине фигуристка завоевала серебряную медаль. Также на ее счету бронза чемпионата мира-2021.

источник: «Спорт день за днем»
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Александр Смирнов: С таким взрывом и скоростью, как у Трусовой, можно попробовать пятерной
Специалист считает, что призеру ОИ-2022 по силам выполнить данный элемент.
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