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Врачи разрешили Семененко начать тренироваться со следующей недели

Фигурист восстанавливается после травмы, полученной во время выступления на шоу
03 мая 2022 11:06
автор: Александр Шульгин

Супруга заслуженного тренера России по фигурному катанию Алексея Мишина - Татьяна рассказала о состоянии Евгения Семененко.

«Женя чувствует себя хорошо, но полноценно тренироваться ему пока рановато. Он начнет с физических упражнений, чтобы затем уже приступить к спортивной деятельности. Врачи разрешили начать со следующей недели - но это пока не ледовые тренировки, а ОФП и хореография», - приводит слова Мишиной «РИА Новости».

Также Татьяна Добавила, что у фигуриста уже готова новая программа, которую он начнет репетировать на майском сборе в Кисловодске.

Напомним, во время выступления на шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Семененко упал при заходе на четверной прыжок и сильно ударился головой о лед. Фигурист несколько раз пытался подняться и продолжить прокат, однако в итоге завалился на зрителей в первом ряду и покинул арену на скорой помощи.

Уже в больнице врачи диагностировали у спортсмена сотрясение мозга.

источник: «РИА Новости»
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