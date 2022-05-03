Врачи разрешили Семененко начать тренироваться со следующей недели

Супруга заслуженного тренера России по фигурному катанию Алексея Мишина - Татьяна рассказала о состоянии Евгения Семененко.

«Женя чувствует себя хорошо, но полноценно тренироваться ему пока рановато. Он начнет с физических упражнений, чтобы затем уже приступить к спортивной деятельности. Врачи разрешили начать со следующей недели - но это пока не ледовые тренировки, а ОФП и хореография», - приводит слова Мишиной «РИА Новости».

Также Татьяна Добавила, что у фигуриста уже готова новая программа, которую он начнет репетировать на майском сборе в Кисловодске.

Напомним, во время выступления на шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Семененко упал при заходе на четверной прыжок и сильно ударился головой о лед. Фигурист несколько раз пытался подняться и продолжить прокат, однако в итоге завалился на зрителей в первом ряду и покинул арену на скорой помощи.

Уже в больнице врачи диагностировали у спортсмена сотрясение мозга.