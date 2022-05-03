Мишин - о сборе фигуристов в Армении: Мы остаемся в Ереване до 11 мая, как и планировали

Заслуженный тренер России Алексей Мишин заявил, что акции протеста в Армении не влияют на проведение сборов его группы в Ереване.

Отметим, что в тренировках участвуют в том числе чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и серебряный призер ОИ-2018 Михаил Коляда.

«Наши сборы идут на «пятерку», обстановка позитивная. Делаем яркие и очень интересные творческие номера. Организованные шествия в городе людей, выражающих свою позицию, на проведение сборов никак не влияют. Мы остаемся в Ереване, как и планировали. До 11 мая», - приводят «РИА Новости» слова Мишина.