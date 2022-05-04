ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Глава НОК США считает процесс по Валиевой нечестным из-за заявления Путина

Расследование в отношении спортсменки продолжается
04 мая 2022 20:15
автор: Александр Шульгин

Глава Национального олимпийского комитета США Сара Хиршланд засомневалась в честности расследования допингового скандала с участием олимпийской чемпионки Пекина в командном турнире Камилы Валиевой после того, как ее поддержал президент России Владимир Путин.

«Мы видим новости о Путине, который защищает Валиеву, и задаемся вопросом: если он защищает Валиеву до того, как завершился процесс расследования, как можно считать этот процесс честным?», - приводит слова Хиршланд The Washington Post.

Напомним, фигуристка стала участницей допинг-скандала на Олимпиаде в Пекине. После того, как ее декабрьская проба дала положительный результат на триметазидин, в МОК заявили, что результаты олимпийских соревнований будут считаться предварительными до окончания расследования. В турнире одиночниц россиянка не смогла завоевать медаль.

источник: The Washington Post
Это интересно:
Глава НОК США считает процесс по Валиевой нечестным из-за заявления Путина
Расследование в отношении спортсменки продолжается
04.05.2022 20:15
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Мишин - о сборе фигуристов в Армении: Мы остаемся в Ереване до 11 мая, как и планировали
Активисты перекрыли одну из центральных улиц города.
03.05.2022 12:34
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Врачи разрешили Семененко начать тренироваться со следующей недели
Фигурист восстанавливается после травмы, полученной во время выступления на шоу
03.05.2022 11:06
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Александр Смирнов: С таким взрывом и скоростью, как у Трусовой, можно попробовать пятерной
Специалист считает, что призеру ОИ-2022 по силам выполнить данный элемент.
02.05.2022 12:32
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Путин подарил Валиевой шкатулку с платком
Таким образом президент РФ поздравил фигуристку с 16-летием.
01.05.2022 16:12
Фигурное катание
Авербух объяснил, почему принявшая решение завершить карьеру Самодурова поступила правильно
Фигуристка приняла решение тренировать детей
30.04.2022 11:40
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Тарасова допустила отстранение России от ОИ-2024 и смену олимпийского девиза
Российский спорт продолжает находиться в фактической изоляции от мирового
30.04.2022 11:01
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Ягудин поблагодарил Сихарулидзе и пожелал удачи Самодуровой в качестве детского тренера
Фигуристка завершила свою спортивную карьеру
30.04.2022 10:47
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Жулин прокомментировал решение Самодуровой завершить карьеру
Россиянка ушла из спорта в 19 лет.
29.04.2022 20:56
Фигурное катание
автор: Артур Гичунцев
Российская фигуристка Самодурова объявила о завершении своей карьеры
По словам спортсменки, она приняла данное решение около месяца назад.
29.04.2022 19:38
Фигурное катание
автор: Владислав Корегин
Кто сбежит с затонувшей «субмарины»? Пять звезд «Вильярреала» для топ-клубов
Команда Унаи Эмери повторила путь «Аякса» и «Монако», сравнительно недавно тоже сенсационно добиравшихся до полуфинала Лиги чемпионов. По традиции, клуб-выскочку летом ждет неминуемая распродажа.
Народная игра «найди тренера для «Спартака». Продолжение следует
Слухи твердят о начале красно-белыми поиска нового главного тренера.
Меняйте джекпоны на фрибеты по выгодному курсу! Новая акция от «Лиги Ставок» продлится больше месяца
С 4 мая по 6 июня 2022 года клиенты букмекерской компании «Лига Ставок» смогут получать фрибеты в обмен на джекпоны, которые начисляются им для участия в грандиозной акции «Джекпот. Большой куш» с общим призовым фондом более 450 миллионов рублей.
Овечкин вернулся с победой, Малкин забил в третьем овертайме! Успехи россиян на старте Кубка Стэнли (видео)
В первых матчах стартового раунда плей-офф НХЛ шайба Евгения Малкина принесла «Питтсбургу» волевую победу над «Рейнджерс» (4:3ОТ), а Александр Овечкин поучаствовал в выездном успехе «Вашингтона» против «Флориды» (4:2).
Сказка от Эмери продолжалась час… Как «Ливерпуль» вышел в финал ЛЧ, все-таки потопив «Вильярреал»
В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов команда Юргена Клоппа в гостях одержала волевую победу над прошлогодним победителем Лиги Европы (3:2) и сыграет в главном матче третий раз за пять лет.
Ночь футбольного счастья. Как вся Россия встала с дивана и вышла на улицу в июне 2008-го
30 лет российского спорта – это не только сверхчемпионы вроде Александра Попова и гениальные тренеры вроде Татьяны Тарасовой, но и большие победы. Как в юбилейный год не вспомнить самые яркие из них?!
Назло бабушке отморозят себе уши. Как финны, шведы и латыши бьют своих ради войны с КХЛ
Руководствуясь исключительно политическими мотивами, европейские страны одна за другой лупят по карьерам своих же хоккеистов, шантажируя их санкциями за игру в российских клубах.
Светлое будущее и мрачные перспективы РПЛ в обзоре футбольных мемов
Главные футбольные новости последних дней в картинках.
Беспредел продолжается. Как Европа взяла российский футбол в осаду — и что всё это значит
Российский футбол решили забанить еще на сезон. Такой вердикт вынес в понедельник 2 мая УЕФА, и это было очень ожидаемо.
В считанные часы Медведев может опять стать №1 в мире! Новые приключения наших «нейтралов»
Традиционный обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика