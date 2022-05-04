Глава НОК США считает процесс по Валиевой нечестным из-за заявления Путина

Глава Национального олимпийского комитета США Сара Хиршланд засомневалась в честности расследования допингового скандала с участием олимпийской чемпионки Пекина в командном турнире Камилы Валиевой после того, как ее поддержал президент России Владимир Путин.

«Мы видим новости о Путине, который защищает Валиеву, и задаемся вопросом: если он защищает Валиеву до того, как завершился процесс расследования, как можно считать этот процесс честным?», - приводит слова Хиршланд The Washington Post.

Напомним, фигуристка стала участницей допинг-скандала на Олимпиаде в Пекине. После того, как ее декабрьская проба дала положительный результат на триметазидин, в МОК заявили, что результаты олимпийских соревнований будут считаться предварительными до окончания расследования. В турнире одиночниц россиянка не смогла завоевать медаль.