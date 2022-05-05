ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

РУСАДА намерено соблюдать права Валиевой как защищенного лица

Антидопинговое агентство не будет разглашать подробности дела шестнадцатилетней фигуристки.
РУСАДА намерено соблюдать права Валиевой как защищенного лица
05 мая 2022 14:07
автор: Максим Скороходов
автор фото: ISU

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова рассказала, что организацию будет расследовать дело российской фигуристки Камилы Валиевой с соблюдением всех ее прав, как лица, которое является защищенным.

Спортсменке в апреле исполнилось 16 лет.

«Мы проводим расследование, чтобы выявить все обстоятельства возможного нарушения антидопинговых правил в интересах защищенного лица, установить лиц, причастных к этому нарушению (или исключить возможную причастность), а также собрать дополнительные материалы и доказательства, имеющие отношение к данному делу. Хотелось бы еще раз обратить внимание, что спортсменка является защищенным лицом и дальнейшие комментарии по процессу расследования не только нарушают права спортсменки, но и препятствуют осуществлению расследования с учетом принципов конфиденциальности и эффективности», - приводит слова Логиновой «РИА Новости».

Напомним, что на прошедшей Олимпиаде в Пекине Валиева стала победительницей командного турнира. После этого стало известно, что в декабре 2021 года тогда еще 15-летняя спортсменка сдала положительную допинг-пробу. В ее тесте было найдено запрещенное вещество – триметазидин.

14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил россиянку до одиночных соревнований, в которых она заняла четвертое место.

источник: «РИА Новости»
Это интересно:
РУСАДА намерено соблюдать права Валиевой как защищенного лица
РУСАДА намерено соблюдать права Валиевой как защищенного лица
Антидопинговое агентство не будет разглашать подробности дела шестнадцатилетней фигуристки.
05.05.2022 14:07
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Глава НОК США считает процесс по Валиевой нечестным из-за заявления Путина
Расследование в отношении спортсменки продолжается
04.05.2022 20:15
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Мишин - о сборе фигуристов в Армении: Мы остаемся в Ереване до 11 мая, как и планировали
Активисты перекрыли одну из центральных улиц города.
03.05.2022 12:34
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Врачи разрешили Семененко начать тренироваться со следующей недели
Фигурист восстанавливается после травмы, полученной во время выступления на шоу
03.05.2022 11:06
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Александр Смирнов: С таким взрывом и скоростью, как у Трусовой, можно попробовать пятерной
Специалист считает, что призеру ОИ-2022 по силам выполнить данный элемент.
02.05.2022 12:32
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Путин подарил Валиевой шкатулку с платком
Таким образом президент РФ поздравил фигуристку с 16-летием.
01.05.2022 16:12
Фигурное катание
Авербух объяснил, почему принявшая решение завершить карьеру Самодурова поступила правильно
Фигуристка приняла решение тренировать детей
30.04.2022 11:40
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Тарасова допустила отстранение России от ОИ-2024 и смену олимпийского девиза
Российский спорт продолжает находиться в фактической изоляции от мирового
30.04.2022 11:01
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Ягудин поблагодарил Сихарулидзе и пожелал удачи Самодуровой в качестве детского тренера
Фигуристка завершила свою спортивную карьеру
30.04.2022 10:47
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Жулин прокомментировал решение Самодуровой завершить карьеру
Россиянка ушла из спорта в 19 лет.
29.04.2022 20:56
Фигурное катание
автор: Артур Гичунцев
От 0 до 1000! Цифры уникального матча «Реал» — «Манчестер Сити»
Придя в себя после ответного полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ман Сити» (3:1ОТ), мы собрали самую интересную статистику матча, который останется в истории футбола на века.
«Фарт «Реала» — это что-то мистическое». Мостовой — о выходе королевского клуба в финал ЛЧ
Бывший лидер сборной России Александр Мостовой поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от полуфинального противостояния Лиги чемпионов «Реал» - «Манчестер Сити» (3:4, 3:1ОТ).
От Ковалева до Малкина: россияне со 100+ очками в Кубке Стэнли
Евгений Малкин повторил рекорд Сергея Федорова по очкам, набранным в матчах плей-офф НХЛ. У обоих — по 176, но форвард «Питтсбурга» потратил на это достижение меньше игр. «Плеймейкер» вспоминает наших главных бомбардиров Кубка Стэнли.
Пока Трусова мечтает о пятерных, Малинин прыгает 4,5! Как сын наших эмигрантов заткнул за пояс самого Ханю
17-летний американец Илья Малинин первым в истории приземлил полностью докрученный аксель в четыре с половиной оборота.
«Ман Сити» — это «Спартак»? «Реал» — это чертова шутка? Бурные комментарии после «чуда в Мадриде»
Невероятная победа «Реала» над «Ман Сити» в полуфинале Лиги чемпионов (3:4 и 3:1ОТ) не дает покоя болельщикам и специалистам.
Не злите русских «сухарями»! Как Капризов разразился тремя голами, а Кучеров — тремя очками (видео)
«Миннесота» и «Тампа» после проигранных всухую стартовых поединков первого раунда плей-офф НХЛ взяли убедительные реванши соответственно у «Сен-Луиса» (6:2) и «Торонто» (5:3), а Кирилл Капризов и Никита Кучеров блеснули в этих встречах яркой и результативной игрой.
Анчелотти снова сыграет с «Ливерпулем» в финале ЛЧ, Капризов оформил исторический хет-трик, Шипачев перебрался в Казань
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
Проклятье Гвардиолы, или Все могут короли! Как «Реал» сотворил чудо с «Ман Сити» и 17-й раз вышел в финал Лиги чемпионов
В ответном полуфинальном матче ЛЧ королевский клуб, уступая 0:1 к 90-й минуте, забил два гола, а затем и третий - уже в овертайме, выбросив команду Пепа Гвардиолы из турнира.
Верните команду Николича! Как «Локомотив» проиграл третий раз за пять матчей
В перенесенной встрече 19-го тура РПЛ «Краснодар» дома победил «Локо» (1:0) и продолжил борьбу за тройку призеров.
Кто сбежит с затонувшей «субмарины»? Пять звезд «Вильярреала» для топ-клубов
Команда Унаи Эмери повторила путь «Аякса» и «Монако», сравнительно недавно тоже сенсационно добиравшихся до полуфинала Лиги чемпионов. По традиции, клуб-выскочку летом ждет неминуемая распродажа.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика