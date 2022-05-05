РУСАДА намерено соблюдать права Валиевой как защищенного лица

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова рассказала, что организацию будет расследовать дело российской фигуристки Камилы Валиевой с соблюдением всех ее прав, как лица, которое является защищенным.

Спортсменке в апреле исполнилось 16 лет.

«Мы проводим расследование, чтобы выявить все обстоятельства возможного нарушения антидопинговых правил в интересах защищенного лица, установить лиц, причастных к этому нарушению (или исключить возможную причастность), а также собрать дополнительные материалы и доказательства, имеющие отношение к данному делу. Хотелось бы еще раз обратить внимание, что спортсменка является защищенным лицом и дальнейшие комментарии по процессу расследования не только нарушают права спортсменки, но и препятствуют осуществлению расследования с учетом принципов конфиденциальности и эффективности», - приводит слова Логиновой «РИА Новости».

Напомним, что на прошедшей Олимпиаде в Пекине Валиева стала победительницей командного турнира. После этого стало известно, что в декабре 2021 года тогда еще 15-летняя спортсменка сдала положительную допинг-пробу. В ее тесте было найдено запрещенное вещество – триметазидин.

14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил россиянку до одиночных соревнований, в которых она заняла четвертое место.