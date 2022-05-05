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Худайбердиева: К футболу болельщики охладели. Фигурное катание – это спорт номер один в России

По словам фигуристки, об этом говорят результаты на международной арене.
05 мая 2022 21:29
автор: Артур Гичунцев

Россиянка Елизавета Худайбердиева выразила мнение, что фигурное катание превосходит футбол по количеству зрителей и является главным видом спорта в стране.

«К футболу болельщики чуть-чуть охладели. Сейчас фигурное катание – это спорт номер один в России.

Наша сборная – олимпийские чемпионы в команде. Чемпионат Европы – весь пьедестал. Все это освещает Первый канал. А в футболе результаты немного не те, которые ждут», – цитирует Худайбердиеву Sport24.ru.

Напомним, золото в командных соревнованиях Олимпиады сборная России выиграла на Играх в Пекине (Китай). Что касается ЧЕ, то турнир прошел в Таллине (Эстония), где весь пьедестал заняли российские фигуристы.

источник: Sport24.ru
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