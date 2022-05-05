Загитова опубликовала трогательный пост, посвященный маме (фото)

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поздравила свою маму с днем рождения.

«Дорогая Мама, мой самый близкий и родной человек! Поздравляю тебя с днем рождения.

Спасибо за тепло, которым ты согреваешь меня с самого рождения. За поддержку даже в самые тяжелые времена. За то, что даришь всей нашей семье свой свет и тепло! Без тебя я бы не стала той, кем являюсь сейчас. Я тебя очень сильно люблю!», – написала Загитова, выложив следующее фото:

Напомним, 19-летняя фигуристка приостановила карьеру в декабре 2019 года. Россиянка является олимпийской чемпионкой (2018), а также чемпионкой мира (2019) и Европы (2019).