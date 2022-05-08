Мишина рассказала о выступлении Семененко на шоу Авербуха

Российский фигурист Евгений Семененко с настроением откатал номер на ледовом шоу Ильи Авербуха «Любимые песни о главном». Об этом заявила тренер Татьяна Мишина.

«Я думаю, он прокатал удачно, с душой и с настроением. Важно, что снова в строю», - сказала Мишина ТАСС.

Напомним, во время выступления на шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Семененко упал при заходе на четверной прыжок и сильно ударился головой о лед. Фигурист несколько раз пытался подняться и продолжить прокат, однако в итоге завалился на зрителей в первом ряду и покинул арену на скорой помощи.

Уже в больнице врачи диагностировали у спортсмена сотрясение мозга.