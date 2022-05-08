Валиева высказалась об отпуске в Дубае

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась впечатлениями от отпуска в Дубае.

«Первая часть моего путешествия подошла к концу. Дубай прекрасен! Волшебная арабская сказка, очень современный город с восточными традициями. Необычно и так красиво! Сюда хочется вернуться, и я обязательно это сделаю», — написала Валиева в соцсетях.

Напомним, что на прошедшей Олимпиаде в Пекине Валиева стала победительницей командного турнира. После этого стало известно, что в декабре 2021 года тогда еще 15-летняя спортсменка сдала положительную допинг-пробу. В ее тесте было найдено запрещенное вещество – триметазидин.

14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил россиянку до одиночных соревнований, в которых она заняла четвертое место.