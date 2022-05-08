ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Валиева высказалась об отпуске в Дубае

Фигуристка отдыхает после напряженного сезона
08 мая 2022 13:31

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась впечатлениями от отпуска в Дубае.

«Первая часть моего путешествия подошла к концу. Дубай прекрасен! Волшебная арабская сказка, очень современный город с восточными традициями. Необычно и так красиво! Сюда хочется вернуться, и я обязательно это сделаю», — написала Валиева в соцсетях.

Напомним, что на прошедшей Олимпиаде в Пекине Валиева стала победительницей командного турнира. После этого стало известно, что в декабре 2021 года тогда еще 15-летняя спортсменка сдала положительную допинг-пробу. В ее тесте было найдено запрещенное вещество – триметазидин.

14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил россиянку до одиночных соревнований, в которых она заняла четвертое место.

Это интересно:
Валиева высказалась об отпуске в Дубае
Фигуристка отдыхает после напряженного сезона
08.05.2022 13:31
Фигурное катание
Мишина рассказала о выступлении Семененко на шоу Авербуха
Ранее фигуриста выписали из больницы.
08.05.2022 12:58
Фигурное катание
Загитова опубликовала трогательный пост, посвященный маме (фото)
По словам фигуристки, благодаря маме ей удалось добиться спортивных успехов.
05.05.2022 23:06
Фигурное катание
автор: Артур Гичунцев
Туктамышева побывала в Армении (фото)
Фигуристка призналась, что ей было приятно провести семь дней на Кавказе.
05.05.2022 21:56
Фигурное катание
автор: Артур Гичунцев
Худайбердиева: К футболу болельщики охладели. Фигурное катание – это спорт номер один в России
По словам фигуристки, об этом говорят результаты на международной арене.
05.05.2022 21:29
Фигурное катание
автор: Артур Гичунцев
РУСАДА намерено соблюдать права Валиевой как защищенного лица
РУСАДА намерено соблюдать права Валиевой как защищенного лица
Антидопинговое агентство не будет разглашать подробности дела шестнадцатилетней фигуристки.
05.05.2022 14:07
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Глава НОК США считает процесс по Валиевой нечестным из-за заявления Путина
Расследование в отношении спортсменки продолжается
04.05.2022 20:15
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Мишин - о сборе фигуристов в Армении: Мы остаемся в Ереване до 11 мая, как и планировали
Активисты перекрыли одну из центральных улиц города.
03.05.2022 12:34
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Врачи разрешили Семененко начать тренироваться со следующей недели
Фигурист восстанавливается после травмы, полученной во время выступления на шоу
03.05.2022 11:06
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Александр Смирнов: С таким взрывом и скоростью, как у Трусовой, можно попробовать пятерной
Специалист считает, что призеру ОИ-2022 по силам выполнить данный элемент.
02.05.2022 12:32
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
И тысячи голов мало! Как Александр Овечкин осуществил мечту всех мальчишек
Портретную галерею, приуроченную к 30-летию российского спорта, продолжает суперзвезда НХЛ Александр Овечкин - лучший снайпер в истории не только нашего, но, пожалуй, и мирового хоккея.
Как за пол-сезона превратить «МЮ» в «Локомотив»? Спросите у Ральфа Рангника!
Субботнее поражение от «Брайтона» (0:4) окончательно лишило «Манчестер Юнайтед» надежд подняться в АПЛ выше шестого места. Для Криштиану Роналду это не просто неудача - это катастрофа. И ее автором стал Ральф Рангник, еще осенью работавший в России.
Величие Оливейры, фиаско Фергюсона и Намаюнас. Итоги UFC 274
В главном бою турнира UFC в Финиксе Чарльз Оливейра досрочно победил Джастина Гейджи. Плохо все закончилось и для Тони Фергюсона с Роуз Намаюнас.
Настоящий Буйвол! Как Дмитрий Бивол разобрал на запчасти великого Сауля Альвареса
В мире бокса грянула суперсенсация: россиянин Дмитрий Бивол одержал в Лас-Вегасе убедительную победу над лучшим бойцом мира Саулем Альваресом и сохранил свой титул WBA в полутяжелом весе.
С почином, капитан! Как Овечкин помог «Вашингтону» разгромить лучший клуб НХЛ (видео)
В третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Вашингтон» уверенно победил сильнейшую команду регулярного чемпионата «Флориду» (6:1), а важный вклад в этот успех внесли Илья Самсонов и Александр Овечкин.
«Сочи» засеребрился, ЦСКА отвалился. Как команда Березуцкого выбыла из медальной гонки
В 28-м туре РПЛ красно-синие уступили команде Владимира Федотова (0:1) и практически распрощались с надеждой хотя бы на бронзу.
Ваноли стал выездным! Как «Спартак» впервые при итальянце победил за пределами Москвы
В 28-м туре РПЛ красно-белые выиграли в Екатеринбурге у «Урала» (3:1), забив все свои мячи еще до перерыва.
Тренера Резцовой хотят вернуть из Болгарии, а «белорус» Падин отказывается! Что происходит в нашем биатлоне
Объявлены имена тренеров, которые будут возглавлять группы сборной России в следующем сезоне. В мужской команде это Юрий Каминский и Сергей Башкиров, в женской - Михаил Шашилов и Артем Истомин.
Из России — в США! Абрамович все-таки отдаст «Челси» американцам за 4,25 миллиарда, но денег не получит…
Лондонский клуб официально объявил о переходе к новой группе собственников во главе с Тоддом Боэли, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом.
«На финише сезона в Москве южане не выиграют». Ловчев — о матче ЦСКА — «Сочи»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги (7 мая, 19:00).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика