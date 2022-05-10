Плющенко заявил, что в его группе нет фигуристов, которые хотели бы сменить гражданство

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что в его группе нет спортсменов, которые хотели бы сменить гражданство.

«У меня в группе нет таких», - приводит слова Плющенко ТАСС.

Напомним, что ранее ISU принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований из-за политической ситуации в мире. Таким образом, сборная России по фигурному катанию пропустила чемпионат мира во французском Монпелье и мировое первенство среди юниоров в эстонском Таллине.