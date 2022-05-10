Авербух рассказал о состоянии Семененко после возвращения на лед

Хореограф и тренер Илья Авербух отреагировал на возвращение на лед российского фигуриста Евгения Семененко.

«Женя в очень хорошем настроении, все ребята спрашивали его, как он и что. Достаточно символично, что его возвращение на лед состоялось в этом же ледовом дворце, где произошел этот несчастный случай», - приводит слова Авербуха ТАСС.

Напомним, во время выступления на шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Семененко упал при заходе на четверной прыжок и сильно ударился головой о лед. Фигурист несколько раз пытался подняться и продолжить прокат, однако в итоге завалился на зрителей в первом ряду и покинул арену на скорой помощи. Уже в больнице врачи диагностировали у спортсмена сотрясение мозга.

Не так давно фигурист был выписан из медицинского учреждения, полностью восстановившись.