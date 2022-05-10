Лайшев - о поездке Тутберидзе в США: Этери смелый человек. Речь идет о родной дочери

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал отъезд заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в США.

«У нас страна свободных людей! Этери смелый человек. Если она решила, значит, может себе позволить поехать. Тем более речь идет о родной дочери», - приводит слова Лайшева Sport24.

Накануне сообщалось, что Тутберидзе на этой неделе будет в Бостоне, где тренируется дочь наставницы Диана Дэвис.

Напомним, что ранее ISU принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований из-за политической ситуации в мире. Таким образом, сборная России по фигурному катанию пропустила чемпионат мира во французском Монпелье и мировое первенство среди юниоров в эстонском Таллине.