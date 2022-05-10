Жулин высказался об отъезде Тутберидзе в США: Ее дочка - американка. И что им теперь, не видеться?

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал отъезд заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в США.

«Там ее единственная и родная дочь! Этери оказалась между двух огней. Ее дочка - американка. И что им теперь, не видеться?» - приводит слова Жулина Sport24.

Накануне сообщалось, что Тутберидзе на этой неделе будет в Бостоне, где тренируется дочь наставницы Диана Дэвис.

Напомним, что ранее ISU принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований из-за политической ситуации в мире. Таким образом, сборная России по фигурному катанию пропустила чемпионат мира во французском Монпелье и мировое первенство среди юниоров в эстонском Таллине.