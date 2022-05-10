Тарасова отреагировала на поездку Тутберидзе к своей дочери в США

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала отъезд заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в США.

«Этери взрослый человек, именитый тренер. Она знает, что делает. Не надо к ней приставать», - приводит слова Тарасовой Sport24.

Накануне сообщалось, что Тутберидзе на этой неделе будет в Бостоне, где тренируется дочь наставницы Диана Дэвис.

Напомним, что ранее ISU принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований из-за политической ситуации в мире. Таким образом, сборная России по фигурному катанию пропустила чемпионат мира во французском Монпелье и мировое первенство среди юниоров в эстонском Таллине.