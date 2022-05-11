Тутберидзе запретили приближаться к катку и выходить на лед в США

Директор американского катка в Норвуде Ребекка Стамп заявила, что заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе не разрешили приближаться ко льду в США.

«Мне сообщили, что Этери Тутберидзе может приехать в наш клуб на следующей неделе. Этери может прийти, чтобы понаблюдать за дочерью. Но, как и любой родитель, она обязана будет соблюдать наши правила. Ей не будет разрешено находиться на льду или стоять у бортика», — приводит слова Стамп Reddit.

Накануне сообщалось, что Тутберидзе на этой неделе будет в Бостоне, где тренируется дочь наставницы Диана Дэвис, которая выступает в паре с Глебом Смолкиным. Спортсмены представляют Россию, но не имеют права участвовать в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.