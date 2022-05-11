Жулин рассказал, как поступил бы на месте Тутберидзе: Чего дразнить этих американцев?

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на заявление директора американского катка в Норвуде Ребекки Стамп о том, что заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе не разрешат приближаться ко льду в США.

«А вам не кажется, что всех нас сторонятся, не только Тутберидзе? Сами не видите, что происходит? Россия для них - сбой. Я бы на ее месте просто с дочерью увиделся бы, походил и погулял с ней. Чего дразнить этих американцев?» - приводит слова Жулина «СЭ».

Накануне сообщалось, что Тутберидзе на этой неделе будет в Бостоне, где тренируется дочь наставницы Диана Дэвис, которая выступает в паре с Глебом Смолкиным. Спортсмены представляют Россию, но не имеют права участвовать в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.